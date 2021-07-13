Большинство заявлений на выплату школьникам в августе будет сформировано автоматически

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Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление на новую единовременную выплату 10 тысяч рублей, которую Пенсионный фонд начнет предоставлять с середины августа. Заявления будут автоматически формироваться по имеющимся у Фонда данным, и появляться в личных кабинетах родителей на портале Госуслуг.

Чтобы завершить оформление выплаты, родителям останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств. Так как выплата носит разовый характер, то счет для зачисления средств может быть привязан к карте любой платежной системы (не только к карте МИР). Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию.

Заполненные заявления уже 11 июля начали появляться в личных кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет. Непосредственно прием заявлений откроется с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала Госуслуг заявления будут также приниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда.

Источник: Управление ПФР в г.Новороссийске