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В КГИК зачислили новых кадет

В Музыкальный кадетский корпус Краснодарского государственного института культуры зачислили новый набор.

С 1 сентября к кадетам присоединятся 20 новых воспитанников из Московской и Ростовской областей, Ставропольского края, а также из разных уголков Кубани. 

Соответствующий приказ о зачислении опубликован на сайте вуза.

Ребята прошли строгий отбор: показывали свои музыкальные способности, общеобразовательную подготовку, физические возможности.

Это уже пятый набор в Музыкальный кадетский корпус при институте культуры. Воспитанники корпуса показывают высокие результаты в исполнительстве, завоевывают награды в конкурсах, становятся участниками престижных фестивалей.

Источник: пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Образование

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