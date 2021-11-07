Кадетская школа под Анапой отметила день рождения

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В этой школе занятия проходят по строгому армейскому распорядку, а ее выпускники поступают в престижные военные вузы страны и становятся продолжателями семейных офицерских династий.

Анапская кадетская школа имени Героя Советского Союза Николая Старшинова отметила день 22-й рождения.

Начиналась кадетская школа как морской пограничный лицей при 1-м отдельном учебном морском центре Федеральной пограничной службы РФ, который старожилы по привычке называли анапской моршколой. В 2007 году на базе учебного центра был образован Институт береговой охраны ФСБ России, а лицеисты в апреле 2013 года стали кадетами и перебазировались в капитально отремонтированное здание в поселке Пятихатки.

Сегодня на территории кадетской школы высится современный спорткомплекс, строительство которого велось под личным контролем спикера краевого Законодательного Собрания Юрия Бурлачко и при активном содействии администрации города-курорта. Кадеты получают не только знания по программе средней общеобразовательной школы, но и проходят дополнительную физическую, огневую, строевую подготовку, постигают основы «технологии ратного труда», а главное – становятся настоящими патриотами и защитниками Отечества.

Праздничный день начался с уроков мужества, которые проводили активисты ветеранских организаций Анапы, в том числе – и председатель совета ветеранов Института береговой охраны ФСБ России, капитан II ранга, в отставке, преподаватель военного вуза Николай Пастухов. «Наша первичная ветеранская организация – крупнейшая в Анапе, она объединяет около 520 морских офицеров и мичманов, посвятивших лучшие годы своей жизни службе по охране морских рубежей Родины», – заметил Николай Николаевич. Он подробно рассказал кадетам о своем пути морского офицера, об истории анапского военного вуза, о порядке и условиях поступления в институт, о программах подготовки военных специалистов и о курсантском быте.

Затем состоялось торжественное построение преподавателей, офицеров-наставников и кадетов.

«25 октября 1999 года начальник отдельного морского учебного центра, вице-адмирал Георгий Титаренко вручил нашему лицею знамя, которое мы чтим, уважаем и всегдаь выносим на общие построения. За эти 22 года кадетская школа с 2-классов в отдельном морском учебном центре превратилась в полноценное заведение, где обучаются 300 кадетов. Это целый батальон будущих защитников Отечества», – обратился к присутствующим директор кадетской школы, капитан I ранга Владислав Воробьев.

Таким образом, наша кадетская школа стала настоящей кузницей будущих офицеров и настоящих патриотов Родины. За 22 года первые кадеты уже стали подполковниками и полковниками различных силовых структур. Только в нынешнем году подавляющее большинство из 24 выпускников кадетской школы поступили в военные вузы страны.

«Вы, действительно, молодцы и мы гордимся вами! Выпускники кадетской школы прославляют не только Кубань, но и Россию. Муниципальные власти содействуют этому. Посмотрите, какой замечательный спортзал мы открыли здесь в прошлом году! В рамках нацпроекта вы участвуете в программе «Точка роста». Воспитательная работа, благодаря вашим педагогам, здесь всегда на высоте, а отличное качество образования с учетом внедряемых современных технологий тоже не заставит себя ждать,» – выразила уверенность, обращаясь к кадетам, начальник управления образования администрации города-курорта Людмила Позднеева.

К поздравлениям присоединились активисты анапских ветеранских организаций. Лучшим учащимся вручили почетные грамоты и присвоили очередные кадетские звания.

В рамках праздника на территории школы открыли «Стену памяти». Она составлена из портретов героических предков кадетов и преподавателей, участвовавших в Великой Отечественной войне. У монумента горит Вечный Огонь. Кадетам напомнили о подвиге кубанцев в военные годы. Всех защитников Отечества назвали поименно и навечно зачислили в единый строй с нынешними и будущими учащимися кадетской школы.

На площадке перед монументом был развернут большой «триколор». Здесь же была организована выставка материалов о «Городах воинской славы», которую организовал заслуженный работник культуры России, директор художественного салона «Сокол» из станицы Староминской Василий Соколов.

«Анапская кадетская школа – одно из лучших образовательных учреждений в крае. Вы серьезно занимаетесь военно-патриотическим воспитанием, основательной физической подготовкой кадетов» – отметил гость.

Тем временем кадеты построились в каре, прозвучал ружейный салют, и к монументу кадеты, преподаватели и гости возложили живые цветы. Можно быть уверенным, что нынешние мальчишки в военной форме сохранят память о героических предках и передадут ее уже своим детям.

«Мы очень благодарны депутату Госдумы Ивану Ивановичу Демченко, председателю краевого Законодательного Собрания Юрию Александровичу Бурлачко и депутатам ЗСК, администрации и депутатскому корпусу города-курорта, совместными усилиями которых наша школа получила импульс к развитию. Это значит, что мы сможем вырастить настоящих защитников Отечества, настоящих граждан России», – подвел итог мероприятия директор кадетской школы Владислав Воробьев.

"Депутаты всех уровней обращают особое внимание на организацию патриотического воспитания подрастающего поколения. Кадетское образование вносит значительный вклад в эту работу. И мы продолжим прилагать усилия по укреплению материальной базы этих учебных заведений," - отметил Иван Иванович Демченко.

Источник: https://anapa-ch.ru/kadetskaya-shkola-pod-anapoj-otmetila-den-rozhdeniya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D