64% родителей переживают за своего ребенка при сдаче ЕГЭ

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Образовательная онлайн-платформа Учи.ру и онлайн-школа с репетиторами Учи.Дома провели исследование и выяснили, что большинство родителей (64%) испытывают стресс из-за сдачи ребенком ЕГЭ.

При этом 71% опрошенных признались, что их ребенок также испытывает высокий уровень стресса от предстоящих экзаменов.

«Волнение родителей выражается, в первую очередь, в постоянном чувстве тревожности за ребенка и его будущее, в переживании о его психологическом здоровье, в том, что ребенок не уделяет достаточно времени подготовке, в поиске дополнительных занятиях», – рассказала Полина Швец, старший методист Учи.Дома.

По словам родителей, 37% школьников тратят на подготовку к ЕГЭ 5–10 часов в неделю, 23% – менее 5 часов в неделю, 16% – 11–15 часов, 10% – более 16 часов в неделю, 8% – не занимаются дополнительно, 5% родителей затруднились ответить на данный вопрос.

Интересно, что порядка 45% опрошенных учащихся готовятся с учителями в школе бесплатно, 32% занимается с репетитором офлайн, а 22% – онлайн. Посещает дополнительные групповые курсы офлайн порядка 17% школьников, 20% – онлайн. Самый непопулярный ответ у родителей, что ребенок вовсе не готовится к экзаменам – показатель составляет порядка 4%.

Предметы, по которым школьники берут дополнительные занятия – это математика (57%), русский язык (41%), обществознание (21%), иностранные языки (20%) и физика (20%).

В опросе приняло участие более 800 родителей старшеклассников по всей России.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2021/12/15/analitycs/18810-64_roditeley_perezhivayut_za_svoego_rebenka_pri_sdache_ege