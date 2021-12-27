/Образование/

Дети - будущее казачества!

Статусы  казачьей образовательной организации присвоены школе 23 поселка Уташ и детскому саду 43 хутора Красный Курган Анапского района.

Депутат Госдумы РФ Иван Демченко, атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Александр Власов, 
атаман Таманского казачьего отдела Иван Безуглый, мэр Анапы Василий Швец, атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников поздравили педагогические коллективы и воспитанников с событием.
Присвоение статуса  учреждениям способствует проведению патриотической работы, духовно-нравственному воспитанию детей и подростков.
В школе обучается  159 детей, из 9 классов 6 имеют казачью направленность, работает одна казачья группа. Школа носит имя кавалера Ордена Мужества Александра Паша, который жил в Уташе. Он погиб в августе 1996-го в Чеченской Республике.
С инициативой о присвоении детсаду регионального статуса «казачья образовательная организация» выступили родители, которых поддержал атаман АРКО.
Иван Демченко отметил важность воспитания подрастающего поколения, основанного на казачьих ценностях,  и сохранения традиций: 
- Важно не только  беречь традиции, но и подавать достойный пример нашим детям.
Просмотров: 353 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Образование

Добавить комментарий

Последние новости

Елка желаний - это правда!

Депутат поздравил ветеранов

Иван Демченко: Большое спасибо нашим медикам за самоотверженный труд…

Иван Демченко: Ветеранам низкий поклон!

Город ждет перемен...