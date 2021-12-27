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Дети - будущее казачества!
Статусы казачьей образовательной организации присвоены школе 23 поселка Уташ и детскому саду 43 хутора Красный Курган Анапского района.
Депутат Госдумы РФ Иван Демченко, атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Александр Власов,
атаман Таманского казачьего отдела Иван Безуглый, мэр Анапы Василий Швец, атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников поздравили педагогические коллективы и воспитанников с событием.
Присвоение статуса учреждениям способствует проведению патриотической работы, духовно-нравственному воспитанию детей и подростков.
В школе обучается 159 детей, из 9 классов 6 имеют казачью направленность, работает одна казачья группа. Школа носит имя кавалера Ордена Мужества Александра Паша, который жил в Уташе. Он погиб в августе 1996-го в Чеченской Республике.
С инициативой о присвоении детсаду регионального статуса «казачья образовательная организация» выступили родители, которых поддержал атаман АРКО.
Иван Демченко отметил важность воспитания подрастающего поколения, основанного на казачьих ценностях, и сохранения традиций:
- Важно не только беречь традиции, но и подавать достойный пример нашим детям.
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