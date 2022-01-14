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Вопросы молодежи - в приоритете

В общественную приемную депутата Госдумы Ивана Демченко обратился студенческий  актив ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» с просьбой об оказании содействия в организации экскурсий на предприятия Кубани.
Студенты выпускных  курсов техникума ведут активную общественную деятельность - в волонтерском движении, в активе движения «Молодая гвардия» партии «Единая Россия».
Для профориентации молодых людей по поручению Ивана Демченко в конце января запланирована экскурсия на Абинский 
ЭлектроМеталлургический завод.
- Инициативу ребят поддержим. Для выпускников средне-специальных учебных заведений очень важно, каким будет первое рабочее место. Удачный старт и правильное применение знаний под руководством первоклассных наставников дают хороший задел на будущее, - прокомментировал Иван Иванович. 
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Категория: Новости / Образование

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