Иван Демченко: Смартфон сегодня - необходимый инструмент для качественного образования

/Образование/

Депутат Госдумы Иван Демченко в ходе работы с обращениями граждан рассмотрел вопрос жительницы Крымского района.

Женщина воспитывает пятерых детей и не имеет возможности приобрести мобильные телефоны для старших сына и дочери.

Иван Иванович передал в семью два смартфона для школьников.

- В период развития новых технологий учебный процесс в школах постепенно переходит на цифровой уровень. Поиск информации в Интернете, получение заданий, занятия в онлайн-формате - важные составляющие жизни современных учащихся. Поэтому смартфон сегодня не игрушка, а необходимый для качественного образования инструмент, - прокомментировал Иван Иванович.

#командаДемченко

#ГосДума

#депутатДемченко

#ЕдинаяРоссия

#ИванДемченко

#DemchenkoTeam

#государственнаядума

#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон

#славянскийрайон

#единаяроссия #краснодарскийкрай

#избирательныйокруг48

#Мывместе #ЕДИНАЯРОССИЯ #Ерпомогает #ер23