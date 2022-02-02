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Иван Демченко: Смартфон сегодня - необходимый инструмент для качественного образования

Депутат Госдумы Иван Демченко  в ходе работы с обращениями граждан  рассмотрел вопрос жительницы Крымского района. 
Женщина воспитывает пятерых детей и не имеет возможности приобрести мобильные телефоны для старших сына и дочери.
Иван Иванович передал в семью два смартфона для школьников.
- В период развития новых технологий  учебный процесс в школах постепенно переходит на цифровой уровень. Поиск информации в Интернете, получение заданий, занятия в онлайн-формате - важные составляющие жизни современных учащихся. Поэтому смартфон сегодня не игрушка, а необходимый для качественного образования инструмент, - прокомментировал Иван Иванович.
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Категория: Новости / Образование

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