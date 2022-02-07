Иван Демченко оказал помощь детскому саду Крымского района. В одной из групп этого учреждения занимаются  малыши с синдромом Дауна

/Образование/

По поручению Ивана Ивановича приобретено оборудование для обустройства детской площадки на территории д/сада 7. Новая песочница, качели и специализированные игры будут установлены поставщиком в ближайшее время.

Ранее депутатом Госдумы Иваном Демченко было приобретено развивающее оборудование для занятий в группе.

- Современные игровые системы, которые будут использоваться профессиональными педагогами, имеющими опыт работы с особенными детьми, помогут в развитии ребят. Уверен, новое оборудование будет в радость ребятам, - прокомментировал Иван Иванович.

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