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Иван Демченко оказал помощь детскому саду Крымского района. В одной из групп этого учреждения занимаются  малыши с синдромом Дауна

По поручению Ивана Ивановича приобретено оборудование для  обустройства детской площадки на территории д/сада 7. Новая песочница, качели и специализированные игры будут установлены поставщиком в ближайшее время.

Ранее депутатом Госдумы Иваном Демченко  было приобретено развивающее  оборудование для занятий в группе. 
- Современные игровые системы, которые будут использоваться профессиональными педагогами, имеющими опыт работы с особенными детьми, помогут в развитии ребят. Уверен, новое оборудование  будет в радость ребятам, - прокомментировал Иван Иванович.
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Категория: Новости / Образование

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