Депутат Госдумы Иван Демченко дал поручение приобрести смартфоны  для школьников из малообеспеченных семей

/Образование/

Депутат Госдумы Иван Демченко в ходе работы в регионе поручил помощникам на местах изучить проблему обеспеченности школьников из семей, состоящих на учете в органах социальной защиты, смартфонами.

- Цифровизация сегодня - это не только новые технологии. Гаджеты прочно вошли в наш привычный ритм жизни и мы уже не можем обойтись без современных средств связи. Учебный процесс в школах и вузах тоже переходит на новый технологичный уровень. Учащиеся из семей, не имеющих возможность приобретения гаджетов, не должны быть ущемлены в праве на получение оперативной информации и качественного образования, - прокомментировал Иван Иванович.

По поручению Ивана Демченко во всех муниципалитетах начали проводить мониторинг, после чего для малообеспеченных семей будут приобретены телефоны и переданы школьникам.

В каждый из пяти районов округа по предварительным подсчетам планируется передать не менее 100 смартфонов.

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