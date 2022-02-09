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Озерная Виктория из Славянского района получила ноутбук для учебы
Старшеклассница из Славянска-на-Кубани получила ноутбук в рамках благотворительной акции.
От имени депутата ГД РФ Ивана Демченко и Секретаря местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Романа Синяговского подарок Виктории передала помощник депутата Ольга Фоменко.
Как сообщила Ольга Анатольевна, в общественную приемную партии «Единая Россия» обращаются жители Славянского района с разными вопросами. В основном они касаются благоустройства, жилищно-коммунальных проблем, но есть и частные, которые сложно решить малообеспеченной семье. Залог их быстрого решения - в индивидуальном подходе и налаженном взаимодействии с администрацией района.
- Для тех, кто работает в команде партии «Единая Россия» нет разделения проблем на мелкие частные и большие общие. Нас объединяет общий алгоритм действий: принятие решения и его реализация должны пройти за минимальное время. В этом залог реализации Народной программы Партии, - прокомментировал Иван Иванович.
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Категория: Новости / Образование