Группы продлённого дня в школах нужны!

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О необходимости бесплатной работы групп продлённого дня в начальной школе высказал свое мнение председатель Госдумы Вячеслав Володин:

- Ситуация везде разная, но в большинстве случаев дети заканчивают обучение в 13–14 часов. На мой взгляд, организация групп продлённого дня решает ряд проблем. Во-первых, улучшается качество образования: дети в это время в школе делают уроки, получают дополнительные знания в кружках и занимаются спортом, посещая секции. Во-вторых, ребёнок находится под присмотром, в безопасности, что даёт возможность родителям спокойно работать, не переживая за него.

Депутат Госдумы Иван Демченко поддержал инициативу Вячеслава Викторовича.

- Работа в регионе насыщена встречами с людьми, изучением проблемных вопросов. Тема организации занятости учеников начальной школы актуальна в Краснодарском крае. В образовательных учреждениях Кубани есть опыт организации дополнительных занятий для детей с учетом интересов малышей. В сельских поселениях родители зачастую работают до позднего часа и детей небезопасно оставлять одних. Принятие федеральных норм, гарантирующих создание групп продлённого дня - способствует и обучению и поможет родителям оставаться спокойными за ребенка. Думаю, что инициатива будет поддержана парламентариями, - прокомментировал Иван Иванович.