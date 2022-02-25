Институт воспитания РАО запускает марафон по развитию речи (для родителей детей от 3 до 7 лет)
С ранних лет родители стараются пополнять словарный запас малышей, но чаще всего это происходит стихийно. А при стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают достаточно высокого уровня овладения языком и развития языковой способности в целом.
Овладение речью – это не только умение правильно произносить слова и называть предметы или явления, но и понимать значение и смысл произнесенных слов и целых фраз.
Дети с раннего возраста проявляют интерес к языку. И родители уже сейчас – на марафоне Института воспитания «Развитие речи дошкольников» – смогут понять, как формировать правильную базу для речевого развития детей.
Марафон пройдёт в формате живых вебинаров 28 февраля, 1 и 3 марта.
Автор и ведущий марафона — Оксана Семёновна Ушакова, доктор педагогических наук, профессор, академик МАНПО, главный научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО.
Согласно исследованиям, дети, прошедшие обучение по программе профессора Ушаковой, лучше подготовлены к освоению родного языка - как в отношении понимания языка, так и в области развития устной и письменной речи.
Кроме того, в рамках марафона родители научатся самостоятельной диагностике речевого развития своего ребёнка.
А по завершении серии вебинаров все участники получат в подарок сборник игр и упражнений по развитию речи.
Марафон проходит на площадке Телеграм. Для бесплатной регистрации на него перейдите по ссылке: https://mnlp.cc/mini?domain=institutdetstva&id=2
Еще больше полезных материалов для родителей и педагогов ищите по хештегам: #марафонинститутавоспитания #журналсемьяишкола Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО – научно-исследовательский центр, где изучают актуальные проблемы воспитания, психического, психофизиологического и физического развития детей в современном обществе. Институт – ведущее научное учреждение, определяющее стратегические приоритеты развития воспитания в России, координатор государственных программ и проектов
в области воспитания. Институт расширяет направления взаимодействия в рамках образовательной и просветительской деятельности. Так, запланировано проведение Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». Институт проводит активную поддержку всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи (Конкурс грантов). Совместно с Министерством просвещения России Институт проводит тематические онлайн-уроки, направленные на гражданско-патриотическое воспитание детей. Данный проект реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».
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Категория: Новости / Образование