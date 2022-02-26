АЛЕКСАНДР ДЬЯЧЕНКО: «РАНО ИЛИ ПОЗДНО МЫ ПОСТРОИМ БЕРИЛЛИЕВЫЙ ЗАВОД В РОССИИ»

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Бериллий - удивительный металл. Он в 1,5 раза легче алюминия и в 9 раз его твёрже. Металлический бериллий является стратегическим металлом, без которого невозможно развитие авиации, космической, лазерной, рентгеновской и атомной техники. Производство бериллия в РФ отсутствует.

Основным стоп-фактором развития бериллиевого производства в России является разрыв бизнес-цепочки между добычным и металлургическим переделом. Добывать руду и производить концентрат нерентабельно. Об этих проблемах мы поговорили с заведующим кафедрой химии и технологии редких элементов МИРЭА-Российский технологический университет, доктором технических наук Александром Николаевичем Дьяченко.



РЗ: Александр Николаевич, какова сейчас ситуация с добычей и производством бериллия в России?

Мы уже 10 лет занимаемся разработкой технологии производства бериллия. В 2013 году начался проект Минпромторга, в 2014 - проект Минобрнауки. В 2016 технология была, наконец, создана и… положена на полку. Почему же?! Существует ряд сложностей. Рынок бериллия очень узок (всего 300 т/год) и войти в него достаточно сложно. Чтобы войти на рынок бериллия, необходимо кого-то потеснить, потому что более 400 т/год продать нельзя. Это дело довольно политизированное. При Советской власти в Казахстане делали металлический бериллий, а саму руду добывали в России. После 1990-го года производство в Казахстане продолжало функционировать на старых запасах нашей российской руды, но работы на Ермаковском месторождении в Бурятии из-за кризиса были приостановлены, и казахстанское производство лишилось сырья. В настоящее время казахстанское производство - это около 80 т/год, что составляет порядка 20-25% мирового рынка.

Из-за того, что сырье у Казахстана заканчивается, нам необходимо разрабатывать наши месторождения. Казахстанские партнеры выдвинули предложение, чтобы мы добывали руду, обогащали концентрат и привозили его в Казахстан. Но основная проблема заключается в том, что цена на бериллий в концентрате составляет 20 долларов за кг, а цены на металлический бериллий начинаются от 700 долларов за кг. То есть, казахстанские партнеры просто говорят: вы нам продайте весь бериллий за 20 долларов, а мы его переработаем и сделаем сырье за 700 долларов. Для Российской Федерации это невыгодно, мы просто можем выкопать за несколько лет весь российский запас. Нам было бы интересно перенести казахстанское производство в Россию. Но оно - устаревшее. Наилучший вариант - просто взять и построить такой же бериллиевый завод, обновленный, на своей территории. Он обойдется дешевле, цена вопроса около 80 миллионов долларов при сроке окупаемости в 5-6 лет. Для химического производства - это идеальный срок.



РЗ: Вы хотите, чтобы это государство делало, или все-таки частные партнеры?

Только государство.



РЗ: То есть, только государство может спасти наши запасы бериллия и захватить мировой рынок?

Да, но мировое господство нам не нужно, мы можем получить казахстанскую долю рынка. Однако это будет связано со скандалом, поскольку мы в таком случае оттесним друзей-казахстанцев. Я несколько раз писал в журнале «Редкие земли», какой у нас есть выход из этой непростой ситуации по бериллию.



РЗ: Во всей этой истории большую роль сыграл академик Лаверов, верно?

Безусловно. Николай Павлович Лаверов - человек государственный, его задача и миссия были связаны с созданием производства. Я считаю, по вопросам промышленности Лаверов и мы, его ученики, отработали полностью, технологию мы сделали. А вот по второй части, которая касается торговли, наших компетенций недостаточно, да это и не наша задача. Мы технологи, мы можем сделать технологию, построить завод. Но нам говорят в Минпромторге: ребята, вы придумали технологию, а вот теперь найдите деньги, чтобы этот завод построить, найдите рынки сбыта, как это можно продать.



РЗ: А зачем тогда вообще нужен Минпромторг?

Что касается бериллия, Минпромторг нужен, чтобы как раз создавать рынок, именно внутри страны, потому что бериллий к нам завозят из-за рубежа. Но завозят не в чистом виде, а в готовых изделиях. То есть, основная область применения бериллия - это не ВПК, не «звездные войны», не атомные бомбы. 90% бериллия - обычные пружинки в механизмах. Например, есть огромные промышленные рубильники, когда их дергают, летят искры. При наличии бериллия в этих токоразъемниках искр нет. Так вот, в Россию завозят порядка 40 тонн бериллия, но в виде уже готовых изделий.

Ко всему прочему, Минпромторг должен, во-первых, организовать четкий учет - сколько бериллия ввозят, и, во-вторых, на опережение построить завод, чтобы он стоял и был готов выпускать бериллий. А когда завод будет построен, сразу же вводить пошлины.



РЗ: В чем вы видите ключевую роль бериллиевой промышленности для страны?

Любая промышленность нужна в первую очередь для создания новых рабочих мест. Потому что зарабатывать деньги можно множеством способов: можно продавать руду, к примеру. Но это, как я уже говорил, порочный путь. У Минпромторга одна из задач - создавать новые рабочие места, увеличивать валовый национальный продукт. Что касается бериллия, основная задача - добывать руду и делать из руды стоимостью 20 долларов полупродукт за 300 долларов за килограмм. Этот полупродукт надо везти в Казахстан и там по толлингу перерабатывать и завозить обратно в страну.

Но люди, глубоко понимающие проблему, понимают, что Казахстан не устроит ситуация, когда половина производства у нас, половина у них, а продукция возвращается к нам. Поэтому рано или поздно мы будем вынуждены построить в России производство полного цикла.

Источник: http://rareearth.ru/ru/pub/20220202/04242.html