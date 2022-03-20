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Депутат Иван Демченко встретился с учениками школы 24 в поселке Уташ
По поручению депутата для компьютерного класса этой Анапской школы Абинский ЭлектроМеталлургический завод приобрёл ноутбуки.
Сейчас здесь учатся 200 детей, в том числе 38 юных спортсменов из ДНР.
В Уташе Иван Иванович обсудил с председателем ЗСК Юрием Бурлачко и мэром города-курорта Анапа Василием Швец строительство на школьной территории спорткомплекса. Его проектирование начнётся в ближайшее время.
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