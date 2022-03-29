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Депутат Госдумы Иван Демченко: забота о детях -  в приоритете

Детскому саду 7 в городе Крымске вновь оказана помощь по поручению депутата Госдумы Ивана Демченко. Здесь оборудована игровая площадка для группы детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее для занятий  в этой группе Иван Иванович приобрел развивающее  оборудование.

 ? В учреждении работают опытные профессиональные педагоги, которые помогают малышам адаптироваться и развивать свои способности.  Современные игровые системы помогут воспитателям  в учебном процессе, а ребята будут рады новым играм, - прокомментировал Иван Иванович.

 #командаДемченко

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Категория: Новости / Образование

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