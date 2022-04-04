Стартовал приём заявок на Всероссийскую спартакиаду допризывной казачьей молодёжи

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4 апреля 2022 года начался приём заявок на участие во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодёжи, которая из года в год помогает определить лучшие команды общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием культурно-исторических традиций казачества.

Задачами спартакиады являются повышение престижа военной службы у подрастающего поколения, популяризация здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание казачьей молодежи и увековечение памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны.

Нужно отметить, что мероприятие проводится в два этапа: регионально-войсковой (апрель-сентябрь 2022 года) и всероссийский (сентябрь-октябрь 2022 года). Для прохождения во Всероссийский этап участникам необходимо победить в регионально-войсковом этапе.

Кто может стать участником?

Команды общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием культурно-исторических традиций казачества и расположенных на территории соответствующего войскового казачьего общества.

В состав команды, в отличие от прошлых лет, входят только юноши 2006 и 2005 гг. р. (11 обучающихся одной образовательной организации) и один руководитель команды.

Внимание: принять участие в мероприятии могут только команды войсковых казачьих обществ, внесённых в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

Как принять участие в спартакиаде?

Для этого необходимо подать заявку посредством местного органа государственной власти РФ, осуществляющего государственное управление в сфере образования и реализующего государственную политику в отношении казачества.

Заявки принимаются по адресу электронной почты sevryukova-ev@edu.gov.ru до 10 сентября 2022 года.

Напомним, в прошлом году абсолютным победителем Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи, которая прошла в городе Новочеркасске Ростовской области, стала Православная Гимназия Свято-Алексиевской Пустыни.

Кроме того, Православная Гимназия Свято-Алексиевской Пустыни стала победителем и Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох».

В течение нескольких дней команды параллельно прошли испытания в рамках спартакиады и военно-спортивной игры «Казачий сполох». Юные казаки соревновались в спортивном ориентировании, верховой езде, метании гранат, пулевой стрельбе, казачьем триатлоне, а также приняли участие в конкурсе казачьей песни и презентации Визитных карточек команд.

Организатором мероприятия является Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке постоянной комиссии по содействию развитию системы казачьего образования Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

Оператором спартакиады является Институт воспитания РАО.

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО занимается научно-исследовательской деятельностью по изучению актуальных проблем воспитания и развития детей в современном обществе. Это ведущее научное учреждение, определяющее стратегические приоритеты развития воспитания в России. В числе проектов Института такие как: Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека», Всероссийские проекты «Открытые уроки» и «Открытые родительские собрания», журнал для родителей «Семья и школа» и другие. Институт реализует и поддерживает программы в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Источник: пресс-служба института