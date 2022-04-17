Депутат Госдумы Иван Демченко: У подшефных нужно побывать обязательно!

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Очередная точка посещения депутата в ходе визита в Крымский район - городской детский сад 7.

Шефство над этим учреждением Иван Иванович взял несколько лет назад.

Благодаря его личному участию единственная в районе группа для работы с детьми с синдромом Дауна оборудована специальным оборудованием для развивающих занятий.

В марте этого года завершено обустройство летней площадки для занятий на улице. Новые игровые объекты также приобретены при поддержке Ивана Демченко.

Глава Крымского района Сергей Лесь и председатель Совета депутатов Андрей Юшко на месте обсудили с депутатом дальнейший план развития учреждения.

#командаДемченко