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Депутат Госдумы Иван Демченко: У подшефных нужно побывать обязательно!
Очередная точка посещения депутата в ходе визита в Крымский район - городской детский сад 7.
Шефство над этим учреждением Иван Иванович взял несколько лет назад.
Благодаря его личному участию единственная в районе группа для работы с детьми с синдромом Дауна оборудована специальным оборудованием для развивающих занятий.
В марте этого года завершено обустройство летней площадки для занятий на улице. Новые игровые объекты также приобретены при поддержке Ивана Демченко.
Глава Крымского района Сергей Лесь и председатель Совета депутатов Андрей Юшко на месте обсудили с депутатом дальнейший план развития учреждения.
#командаДемченко
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