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Депутат Госдумы Иван Демченко: У подшефных нужно побывать обязательно!

Очередная точка посещения депутата   в ходе визита в Крымский район - городской детский сад 7.

Шефство над этим  учреждением Иван Иванович взял несколько лет назад.

Благодаря его личному участию единственная в районе группа для работы с детьми с синдромом Дауна оборудована специальным оборудованием для развивающих занятий.

В марте этого года завершено обустройство летней площадки для занятий на улице. Новые игровые объекты  также  приобретены при поддержке Ивана Демченко.

Глава Крымского района Сергей Лесь и председатель Совета депутатов Андрей Юшко на месте обсудили с депутатом  дальнейший план развития учреждения. 

#командаДемченко

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Категория: Новости / Образование

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