Уникальный проект - плод совместных усилий

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В апреле 2022 года на мультимедийном портале «Попутчик» АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») появились проекты Института воспитания РАО «вГости» и «Дети России».

«Когда родители собираются в путешествие со своими детками и выбирают для этого поезд, возникает вопрос: чем занять ребёнка во время поездки. Самый распространенный вариант — дать телефон или планшет с мультиками. Чаще всего взрослые отдают предпочтение выбору ребёнка, который, как правило, нативно переходит по ссылкам. Как проконтролировать процесс, чтобы ребёнок не открыл небезопасную ссылку, не посмотрел ненужную ему рекламу, чтобы контент соответствовал его возрасту? Мы советуем выбирать официальные каналы и материалы, одобренные специалистами в сфере воспитания. Так, наш проект «Всероссийские открытые уроки» теперь есть в мультимедийном портале некоторых поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании. Мы рады этой дружбе и готовы работать вместе на благо безопасности детей!», - поделилась Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

Благодаря «Попутчику» проекты Института воспитания РАО стали доступны пассажирам ряда поездов. Видео нравятся детям и интересны взрослым!

Спецпроект «Дети России» направлен на реализацию и поддержку общественно-полезных достижений школьников, а также на расширение возможностей для их саморазвития. 10 детей, 10 регионов России, 10 историй талантливых детей и беседы с их семьями.

Цикл видео «вГости» рассказывает о путешествиях детей из разных регионов России в гости друг к другу. Все началось с того, что в День народного единства участники проекта «Открытые уроки» договорились о путешествиях и затем посетили Москву, Республику Калмыкию, Республику Башкортостан, Чеченскую Республику и Республику Коми. Там они познакомились с национальной культурой и лучше узнали свою страну.

Видео подготовлены Институтом воспитания РАО в рамках проекта «Открытые уроки» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».

Функционал поездного мультимедийного портала доступен в 63 фирменных скоростных поездов, а также в поездах, состоящих из вагонов новейшего модельного ряда, курсирующих по всей стране. «Попутчик» предоставляет пассажирам базовый (информационный) и развлекательный контент.

Пассажиры вагонов категории купе, СВ и люкс могут подключиться к внутренней сети Wi-Fi и развлекательным сервисам: прессе, книгам, аудиокнигам, музыке, фильмам и мультфильмам. Здесь же размещен и контент Института воспитания РАО.

Воспользоваться порталом просто: необходимо подключиться к Wi-Fi и выбрать сеть «RZD», затем следует перейти по URL адресу «passline.ru» (для доступа к развлекательному контенту нужна авторизация по паспорту или номеру билета), после чего откроется главная страница портала «Попутчик».

Портал «Попутчик» начал функционировать в поездах АО «ФПК» с июля 2017 года. Благодаря современному дизайну и простой навигации пользоваться им легко и удобно.

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО занимается научно-исследовательской деятельностью по изучению актуальных проблем воспитания и развития детей в современном обществе. Это ведущее научное учреждение, определяющее стратегические приоритеты развития воспитания в России. В числе проектов Института такие как: разработка программ воспитания и методических рекомендаций по их реализации, Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека», Всероссийские проекты «Открытые уроки» и «Открытые родительские собрания», журнал для родителей «Семья и школа» и другие. Институт реализует и поддерживает программы в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «Российские железные дороги») — национальный железнодорожный перевозчик Российской Федерации в дальнем следовании, европейский лидер по пассажирообороту. АО "ФПК" охватывает практически все субъекты России, выполняет важную социальную функцию обеспечения мобильности населения. В ФПК трудятся более 50 тысяч работников, свыше 50% из которых – проводники и кассиры.

Источник: Пресс-служба Института воспитания РАО