Россия выходит из Болонской системы образования

/Образование/

Депутаты Госдумы всех фракций выразили готовность обсудить этот вопрос в кратчайшие сроки.

Что означает выход из системы?

Российское высшее образование вернется к обучению специалистов – исключая два уровня образования – бакалавриат и магистратуру. При этом речи об отмене ЕГЭ не идет.

Какой будет новая система образования в России?

Россия выработает свою уникальную систему образования, в основе которой будут интересы и особенности национальной экономики, и более детальнее проработают вопрос с обучением студентов на технических специальностях.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что западная система образования давно не подходит под современные российские реалии. Требуются совсем другие принципы и новые подходы, если мы хотим создать качественный кадровый резерв специалистов.