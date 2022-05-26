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Россия выходит из Болонской системы образования

Депутаты Госдумы всех фракций выразили готовность обсудить этот вопрос в кратчайшие сроки.

Что означает выход из системы?

Российское высшее образование вернется к обучению специалистов – исключая два уровня образования – бакалавриат и магистратуру. При этом речи об отмене ЕГЭ не идет. 

Какой будет новая система образования в России?

Россия выработает свою уникальную систему образования, в основе которой будут интересы и особенности национальной экономики, и более детальнее проработают вопрос с обучением студентов  на технических специальностях. 

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что западная система образования давно не подходит под современные российские реалии. Требуются совсем другие принципы и новые подходы, если мы хотим создать качественный кадровый резерв специалистов.

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Категория: Новости / Образование

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