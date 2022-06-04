На ВДНХ учат правилам дорожного движения

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Институт воспитания РАО представил на фестивале детства и юности «Большая перемена», который прошел на ВДНХ в Международный день защиты детей, тематическую площадку по Правилам дорожного движения.

Данная тема была выбрана не случайно: начались детские школьные каникулы, и ребята больше времени будут проводить на улице, поэтому важно напомнить им и их родителям о правилах безопасного поведения на дорогах, причем сделать это в игровой интересной форме. На площадке Института были представлены разные активности, как для подростков, так и для семей с маленькими детьми. Участники фестиваля проходили полосу препятствий в очках, искажающих реальность, пели в караоке, да и просто общались, ну а самые маленькие гости смотрели мультфильмы, в которых Смешарики рассказывали о Правилах дорожного движения, и рисовали.

Атмосфера, которая царила на площадке, располагала гостей к дружественному общению. Каждый участник получил полезные подарки, среди которых были световозращающие брелоки и многое другое.

Директор Института воспитания РАО Наталья Агре отметила, что «безопасность дорожного движения — это не только сохранение жизни, но и в первую очередь культура, в том числе и культура поведения участников дорожного движения. Соответственно, наша задача — сформировать эту культуру. На базе Института воспитания создан Федеральный ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, задача которого — разрабатывать и обновлять методические рекомендации совместно с ведомствами, включенными в профилактику безопасности дорожного движения, которые будут рекомендованы для работы с детьми в образовательных организациях и станут полезны для проведения родительских собраний».

Ключевая задача Центра — программно-организационное и научно-методическое сопровождение деятельности Центров безопасности дорожного движения в регионах России.

Деятельность Центра:

Сопровождение центров «Лаборатория Безопасности»;

Анализ деятельности детско-юношеских автошкол;

Апробация и доработка информационно-методических материалов по безопасности дорожного движения для педагогов детских садов, школ, СПО;

Подготовка методических материалов;

Проведение обучающих мероприятий для родителей по обучению детей безопасному поведению на дорогах;

Создание электронной библиотеки материалов по вопросам безопасности дорожного движения, в том числе региональных практик.

7 июня в Общественной палате Российской Федерации состоится круглый стол на тему «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в летний период», во время которого будут рассмотрены вопросы использования средств индивидуальной мобильности, мер профилактики по обеспечению безопасности детских пассажирских перевозок, а также профилактической работы, направленной на информационное просвещение пешеходов о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО занимается научно-исследовательской деятельностью по изучению актуальных проблем воспитания и развития детей в современном обществе. Это ведущее научное учреждение, определяющее стратегические приоритеты развития воспитания в России. В числе проектов Института такие как: разработка программ воспитания и методических рекомендаций по их внедрению, Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека», Всероссийские проекты «Открытые уроки» и «Открытые родительские собрания», журнал для родителей «Семья и школа» и другие. Институт реализует и поддерживает программы в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Источник: Пресс-служба Института воспитания РАО