Предотвратить детские смерти

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Почему детский тариф такси стоит дороже тарифа, предназначенного для перевозки взрослых пассажиров?

Почему дети, получившие травмы в ДТП, оказываются на взрослых койках, и у них нет возможности получить медицинскую помощь, соответствующую их возрасту?

Почему в летний период увеличивается количество ДТП с участием детей?

Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в летний период стали ключевой темой круглого стола, который состоялся 7 июня в Общественной палате Российской Федерации.

Участниками дискуссии стали:

Олег Понарьин, заместитель начальника ГУОБДД МВД РФ,

Юлия Костыряченко, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ,

Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив,

Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ,

а также рабочая группа «Безопасность детей» при Координационном совете при Правительстве РФ по проведению в России Десятилетия детства, представители международных и всероссийских детских центров, высших учебных заведений, всероссийских и региональных общественных организаций и объединений по безопасности детей.

В качестве модератора круглого стола выступила Наталья Агре, директор Института воспитания РАО, член Общественной палаты РФ.

Приветствуя участников дискуссии, Наталья Агре сообщила, что к теме безопасности перевозок групп детей в последние годы привлечено очень большое внимание:

«К сожалению, данные вопросы поднимаются особенно остро в связи с возникновением резонансных дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекцией МВД России, Министерством просвещения РФ, Институтом воспитания РАО и иными ведомствами проводится колоссальный объем работы, направленный формирование культуры поведения всех участников дорожного движения. Вместе с тем, для координации совместных действий необходимо организовать межведомственное взаимодействие с обязательным условием оперативного решения всех возникающих трудностей для сохранения жизни детей, это и есть наша ключевая задача».

Олег Понарьин привел статистические данные, которые указывают на то, что «максимальные показатели аварийности с участием детей-пассажиров приходятся на теплое время года – июль-август. В текущем году увеличилось на 42,9% число погибших детей-пассажиров в возрасте до 12 лет, когда водители нарушили правила перевозки детей. Дети в происшествиях становятся заложниками ситуаций, складывающихся на дорогах».

Олег Понарьин подчеркнул, что из анализа всех происшествий Госавтоинспекция делает соответствующие выводы и продолжает совместную работу с педагогами в образовательных организациях:

«Летний период для нас не является исключением, наоборот, мы всех коллег настраиваем на то, что этот период необходимо максимально использовать для пропаганды безопасности дорожного движения, особенно в местах скопления детей – лагерях, местах массового отдыха. Очень важно донести до каждого ребенка правила безопасного поведения на дороге, и для этого необходимо использовать максимальное количество инструментов».

Говоря о системе непрерывного обучения несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах, Юлия Костыряченко отметила, что на сегодняшний день проведено более 3 тысяч профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях летнего отдыха детей и их оздоровления.

«Также один из самых главных вопросов, на котором должно быть сфокусировано внимание, – это организация перевозок групп детей, где главной задачей видится обеспечение неукоснительного соблюдения требований законодательства. Тут хочется обратиться и к руководителям образовательных организаций, и к родителям с просьбой не оставаться в стороне и также проверять, насколько качественно организована перевозка их детей», – отметила она.

Участники дискуссии были проинформированы, что специалисты Федерального ресурсного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, созданного на базе Института воспитания РАО, разработали методические рекомендации по организованной перевозке групп детей автотранспортом. Документ в настоящее время проходит итоговое согласование с профильными ведомствами. По словам разработчиков, уникальность методических рекомендаций заключается в том, что документ вобрал в себя всю нормативную базу, изложен доступным языком, содержит приложения в виде примеров бланков, инструкций и заявлений, а также дополнен рубрикой наиболее часто встречающихся вопросов с комментариями к ним.

В летний период планируется большое количество организованных перевозок групп детей автобусами к местам проведения спортивных соревнований, культурно-массовых мероприятий, и задача межведомственного взаимодействия – сделать так, чтобы дети передвигались по дорогам России безопасно.

Роман Карманов отметил, что только в текущем году Президентским фоном культурных инициатив поддержано больше 3000 проектов, и большая часть из них направлена на развитие творческих способностей детей:

«Создание фонда сильно изменило ландшафт проведения мероприятий, который охватывает всю Россию. Группы детей передвигаются на автобусах из города в город, и мы хотим, чтобы наши грантополучатели очень внимательно относились к перевозке детей. В копилке фонда есть социальные проекты, направленные непосредственно на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в которой принимают участие как дети, так и их родители. И это действительно замечательно».

Илья Зотов поднял вопросы важности организации безопасной перевозки групп детей по маршруту следования «дом – школа – дом»:

«Во многих регионах функционируют школьные автобусы. Наиболее благополучная ситуация в данном направлении в Калужской и Кировской областях, в которых созданы крупные транспортные организации, на балансе которых состоят и обслуживаются десятки автобусов. Однако в ряде населенных пунктов такого транспорта нет или явно ощущается его нехватка, и это действительно проблема. Считаю, что региональным властям необходимо обратить внимание на данную проблему, ведь речь идет о жизни детей».

В своем выступлении он также обратил внимание на то, что семьи с детьми зачастую доплачивают за такси, оборудованное детским удерживающим устройством, в некоторых случаях разница тарифов достигает полутора раз. По его мнению, необходимо урегулировать данный вопрос между государством и бизнес-сообществом. Семьи с детьми не должны чувствовать себя ущемленными при использовании такси.

В ходе заседания высказались и другие участники круглого стола, которые затронули вопросы, связанные с безопасностью детских удерживающих устройств, необходимостью проведения масштабных пропагандистских мероприятий, направленных на просвещение всех участников дорожного движения.

Одна из значимых тем, которую поднял Сергей Суворов, старший научный сотрудник НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Ю. Е. Вельтищева РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, – это оказание медицинской помощи пассажирам. Сергей Германович обратил внимание собравшихся на то, что самая высокая тяжесть последствий ДТП регистрируется на федеральных автомобильных дорогах, и эти цифры в разы выше, чем в среднем по региону. Дети, травмированные в автомобильных авариях, часто получают помощь травматолога во взрослых медучреждениях. И здесь возникает юридический конфликт: взрослый хирург не имеет права оказывать помощь ребенку, так как у него нет соответствующей специализации по детской хирургии. Данный вопрос требует урегулирования на законодательном уровне.

Подводя итог всему сказанному, Наталья Агре акцентировала внимание на важности консолидации усилий всех ведомств в обеспечении детской дорожной безопасности. Поступившие предложения участников круглого стола будут внесены в проект решения и направлены в Правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения РФ.

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО занимается научно-исследовательской деятельностью по изучению актуальных проблем воспитания и развития детей в современном обществе. Это ведущее научное учреждение, определяющее стратегические приоритеты развития воспитания в России. В числе проектов Института такие как: разработка программ воспитания и методических рекомендаций по их внедрению, Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека», Всероссийские проекты «Открытые уроки» и «Открытые родительские собрания», журнал для родителей «Семья и школа» и другие. Институт реализует и поддерживает программы в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Источник: Пресс-служба Института воспитания РАО