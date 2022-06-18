Абитуриенты ДНР и ЛНР смогут обучаться в российских вузах

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Это стало возможным благодаря квоте Правительства. Таким образом жители Донбасса смогут получить бесплатно высшее образование, но и выпускники из российских регионов не пострадают – их бюджетные места останутся для них.

Что немаловажно, отмечает депутат Госдумы Иван Демченко, так это то, что опытные специалисты с российским образованием вернутся обратно на родину и сделают значительный вклад в развитие освобожденных территорий.

«Это тоже часть плотного сближения народных республик и России. С нашим образованием они смогут отстроить города, сделать их лучше, развить ключевые отрасли. Это серьезный шаг поддержки всего русского мира», – рассказал Иван Демченко.