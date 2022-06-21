Ребёнок в центре внимания: новые подходы в работе специалистов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних

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В Москве стартовал ежегодный цикл семинаров-совещаний, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Участниками первого модуля стали специалисты сферы образования, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, социальной защиты населения, молодежной политики, здравоохранения, представители аппаратов региональных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, региональных антитеррористических комиссий, подразделений МВД России по делам несовершеннолетних из Республики Татарстан, Пермского края, Свердловской и Тюменской областей.

На семинарах специалисты в тесном взаимодействии друг с другом, при поддержке экспертов, разбирают реальные инциденты с участием несовершеннолетних, сами разрабатывают механизмы межведомственной коммуникации, что в дальнейшем помогает им на местах своевременно выявить возможные проблемы, установить причины и условия их возникновения, и самое главное – оказать всестороннюю помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также сформировать вокруг детей единую развивающую среду.

«Успешность и результативность наших действий напрямую зависит от их согласованности и профессионализма. В федеральном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» предусмотрены мероприятия, направленные на формирование единого подхода к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через создание единой цифровой платформы, развитие воспитательного пространства, повышение компетентности специалистов. Погружение в активное переосмысление и взаимодействие в ходе семинаров-совещаний даёт новый импульс в организации профилактической работы в регионах», — отметила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.

За три года участниками интерактивной обучающей программы стали более 29 тысяч человек. В программу этого года войдут семинары-совещания для специалистов из 40 регионов России в Москве, окружные стратегические сессии, где будут представлены обновлённые образовательные программы для специалистов системы воспитания и профилактики, тематические вебинары Института изучения детства, семьи и воспитания РАО.

Организаторами семинаров выступают Министерство просвещения Российской Федерации совместно с АНО «Россия – страна возможностей» при поддержке Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам. Оператор - Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.