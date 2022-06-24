До 1 июля принимаются заявки на участие в проекте «Морская молодежная биологическая школа РГО»

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С 18 по 25 июля 2022 года на базе Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в г. Севастополь впервые пройдет Морская молодежная биологическая школа Русского географического общества. Мероприятие соберет на своей площадке молодых ученых со всей России: океанологов, биогеографов, геоморфологов, ландшафтоведов, морских биологов, зоологов, микробиологов, экологов и др.

До 1 июля молодые специалисты в возрасте 18-35 лет могут подать заявки на участие в Морской молодежной биологической школе РГО.

В программе мероприятия: теоретические и практические занятия по вопросам изучения биоразнообразия, сохранения и рационального использования морских биологических ресурсов; организации мониторинга и оперативного контроля состояния окружающей среды, функционирования экосистем в условиях антропогенного воздействия; разработки морских биотехнологий; планирования и проведения молекулярно-генетических исследований гидробионтов.

«Морская молодежная биологическая школа РГО станет знаковым событием для развития научного молодежного сотрудничества в области изучения морской экологии и функционирования экосистем, сообществ, физиологических и адаптационных исследований морских организмов; биоразнообразия прибрежной зоны моря и глубоководных районов; молекулярно-генетических и цитологических исследований морских организмов», — поделилась организатор проекта, руководитель Молодёжного клуба Крымского отделения РГО Александра Никифорова.

Проект реализуется при грантовой поддержке Русского географического общества.

Организаторами являются Молодёжный клуб Крымского отделения РГО совместно с Институтом биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в г. Севастополь.