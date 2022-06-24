Одобрен проект Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций

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На заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию одобрена обновлённая Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, разработанная в федеральном Институте изучения семьи, детства и воспитания Российской академии образования, был единогласно утверждён экспертами и рекомендован к использованию в российских школах.

«Одобрен стратегически важный документ, который призван стать опорой для педагогов в их ежедневной работе и послужить основой рабочих программ воспитания во всех школах страны.

Программа разработана с учётом государственной политики в области воспитания, в основе которой - приоритет общенациональных российских ценностей, единство и преемственность образовательного процесса на всех уровнях образования. Инвариантное содержание программы отражает положения ФГОС о необходимости оценивания личностных результатов обучающихся в контексте основных направлений воспитания. Фундаментом Программы является уклад образовательной организации, основы которого были заложены учёными и педагогами более 100 лет назад. Тем самым мы возвращаемся к истокам российской классической педагогики, наследуя ее лучшие традиции.

Над разработкой новой Примерной программы работал большой коллектив учёных и педагогов Института воспитания РАО и Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха.

Программа прошла общественное обсуждение и апробацию в общеобразовательных организациях во всех федеральных округах, получила положительные экспертные заключения ведущих педагогических вузов страны.

Отдельно хочу поблагодарить сотрудников Института воспитания и наших коллег из научных и образовательных учреждений со всей страны, кто участвовал в разработке и экспертизе программы, каждое мнение было значимо и ценно.

Уверена, что мы заложили прекрасную основу для продолжения сотрудничества, так как следующий шаг - это внедрение. И этот этап потребует от каждого в системе образования индивидуального вклада в построении системы воспитания подрастающего поколения граждан Российской Федерации», – подчеркнула директор Института воспитания РАО Наталья Агре.

Программа является преемственной с примерной программой воспитания, принятой в 2020 году, и актуализирована с учётом значимых для системы образования, воспитания детей и молодёжи изменений законодательства в 2020 — 2022 годы: принятие существенных поправок в Конституцию России, обновление законодательства об образовании, федеральных государственных образовательных стандартов.

Согласно Федеральному закону 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и обновлённым федеральным государственным стандартам (ФГОС) программа воспитания становится частью основных образовательных программ общего образования, а в процесс воспитания детей в образовательных организациях в качестве его основы включаются конституционные и национальные ценности российского общества.

Примерная программа воспитания предусматривает инвариантную и вариативную составляющую. Обязательная (инвариантная) часть прописана в Примерной программе, а вариативная – формируется в самой общеобразовательной организации с опорой на особенности региона, мнение родительского сообщества и традиции конкретной школы.

Фундаментальной основой программы воспитания является уклад образовательной организации, который определяет специфику и конкретные формы организации жизни школы. В сущности, уклад – это договор между учащимися, родителями, педагогами и другими сотрудниками организации, задающий культуру поведения всех участников процесса воспитания, описывающий запланированные деятельности и социокультурный контекст воспитательной работы. Особенно важно, чтобы ценности, прописанные в укладе, разделялись не только сотрудниками образовательных организаций, но и учащимися, и их родителями.

Согласно Примерной программе, главные ценности, которые должны быть сформированы у современного школьника, – это ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Они находят своё отражение в основных направлениях воспитательной работы образовательных организаций: гражданском, патриотическом, духовно-нравственном, эстетическом, экологическом, трудовом, воспитании ценностей научного познания, физическом воспитании и формировании культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия. Чтобы осуществить главную цель воспитания – полноценное личностное развитие школьников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей – педагогам нужно будет не только заниматься обучением и воспитанием учащихся, но и конструктивно общаться на эти темы с родителями, объяснять им, к каким результатам может прийти в своём развитии ребёнок того или иного возраста. А для обеспечения выполнения главных задач воспитания по каждому из направлений школы будут взаимодействовать с другими организациями региона на основе социального партнёрства.

Источник: пресс-служба института