Лето – особенная пора для школы

/Образование/

Экзамены, выпускные вечера, летние оздоровительные площадки, пятая трудовая четверть и подготовка к новому учебному году.

В рамках реализации национального проекта «Образование» в школах №3 города Темрюка и 19 станицы Фонталовской Темрюкского района проводится капитальный ремонт зданий. В школах № 5 поселка Стрелка и № 7 станицы Вышестеблиевской готовятся к открытию центры образования «Точка роста», а в школе № 14 города Темрюка кабинет «Цифровой образовательной среды».

В школе № 6 станицы Старотитаровской за счет привлеченных средств проводятся ремонтные работы первого этажа. Работы по подготовке школ к новому учебному году находятся на особом контроле главы Темрюкского района Федора Бабенкова.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что создание условий для развития системы образования на современном уровне в каждой городской и сельской школе задача всех ветвей власти. В Темрюкском районе на реализацию нацпроекта включены службы администрации, депутатский корпус и социально-ориентированный бизнес.