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Госдума рассмотрит соответствующий законопроект, который позволит каждому выпускнику становиться соискателем на целевое место обучения.

Законопроект направлен на создание равных возможностей обучения и условий честной и конкурентной борьбы за рабочее место. У студентов также появится возможность проходить практическую подготовку у заказчика целевого обучения, обучаться у своего наставника. Предполагается, что заявку на обучение можно будет подать онлайн через портал госуслуг «Поступление в вуз онлайн».

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что законопроект будет особенно важен для прибывших в Россию жителей ДНР и ЛНР, которые должны получать образование на равных условиях со всеми.

Иван Иванович также добавил, что поправки в закон позволят решить проблему с дефицитом кадров в ведущих отраслях экономики края.