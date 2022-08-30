Маленькие харьковчане отдохнули в Новороссийске

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Закончилась летняя смена группы ребят из Харьковской области в детском санаторно-оздоровительном лагере «Глобус» под Новороссийском.

Возможность отдохнуть в одном из лучших лагерей Краснодарского края для украинских пацанов и девчонок была организованна МОО «Внуки» в рамках проекта «С чего начинается Родина». Большую помощь и поддержку организатором оказали депутаты российского парламента от республики Дагестан Джамаладин Гасанов и АбдулхакимГаджиев, вице-премьер Республики Башкирия Алан Марзаев и депутат городской Думы Новороссийска Виталий Козырев.

Кроме тёплого моря и особого внимания работников «Глобуса», маленьких харьковчан ждала интереснейшая познавательная программа – экскурсии на мемориальный комплекс «Малая земля», посещение легендарного крейсера «Михаил Кутузов» - корабль хранитель боевых традиций и истории многих поколений моряков военно-морского флота СССР. Ребята узнали об истории Новороссийска, навсегда связанной с воинской славой российской державы.

- Этим детям пришлось пережить очень многое… - считает руководитель МОО «Внуки», известный общественный деятель Татьяна Поп. - Огромное спасибо всем кто нам помогал и помогает вернуть этим детям счастливые улыбки. Мы освободили их от украинских националистов, теперь наша обязанность воспитать в них чувство гордости за ратные подвиги дедов и прадедов победивших фашизм! Мы хотим показать им настоящую Россию во всем ее многообразии, напитать их не только полезными знаниями, но и позитивными, яркими эмоциями!