Школьникам из Абинского района подарили рюкзаки и школьные принадлежности

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В Абинском районе провели акцию «Собери ребенка в школу», в рамках которой детям подарили рюкзаки со школьными принадлежностями. Отметим, что акцию провела партия «Единая Россия».

Депутат Госдумы Иван Демченко передал через своих помощников поздравления и подарки для детей.

«День знаний для ребят — яркий и радостный праздник. А для того, чтобы ребенок не нуждался в необходимом для учебы, мы, взрослые, должны позаботиться об этом. И если кому-то нужна помощь — поддержать всем миром, как принято на Кубани» — отметил парламентарий.

Отметим, что акция «Собери ребенка в школу» проходит ежегодно и направлена на помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей.