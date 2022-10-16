Эксперт оценила идею научить школьников одному военному навыку

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Российских школьников захотели обучить начальной медицинской подготовке из-за особенностей текущего времени, инициативу представили в Совфеде. Ее оценила в интервью директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

В российские школы на уроки ОБЖ следует вернуть практические занятия по начальной медицинской подготовке. С такой идеей выступила член Совета Федерации Елена Шумилова, передают "Известия". По словам сенатора, "сейчас такое время", что школьников старших классов надо обучать не только теории оказания медицинской помощи, но и практическим навыкам.

В интервью радио Sputnik директор Института развития образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирина Абанкина выразила мнение, что школьников действительно нужно научить действовать в экстренных ситуациях.

"Многие из нас действительно не знают, как себя вести в ситуациях, где требуется принять правильное решение. Я уверена, что нужно обучение навыкам безопасности. Это абсолютно точно. И речь не про военизированную подготовку, а про то, чтобы обучить школьников навыкам правильного поведения в ситуации опасности", – считает Ирина Абанкина.

Начальные медицинские навыки и знание правил поведения при ЧП могут спасти жизнь школьников в абсолютно разных ситуациях, продолжила Ирина Абанкина.

"Эти навыки нужны, поскольку мы уже видели страшные трагедии в наших школах, когда там происходили расстрелы. В этих случаях жертвами становятся дети и педагоги, которые не имеют навыков поведения в ситуации опасности", – заключила Ирина Абанкина.

Источник: радио Sputnik