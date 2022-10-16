11 вузов Кубани вошли в рейтинг лучших вузов России по версии hh.ru

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Молодежное направление и служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, представляют Рейтинг лучших российских вузов в 2022 году. В пятерку лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов, вошли НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Университет «Синергия», СПбПУ и МГУ имени М.В. Ломоносова.

В рейтинг попали 11 вузов Кубани, на 26 строчке общероссийского рейтинга оказался КубГУ — Кубанский государственный университет.

Вузы Краснодарского края, вошедшие в число лучших в 2022 году (полная версия рейтинга доступна по ссылке)

Место в рейтинге Университет Востребованность выпускников у работодателей Средние ожидаемые зарплаты, руб. Итоговый балл 26 Кубанский государственный университет 8,7 40000 102,6 29 Международный инновационный университет 10,8 47 500 102,4 98 Академия ИМСИТ — Академия маркетинга и социально-информационных технологий — ИМСИТ 13,5 40000 100,9 112 КубГТУ — Кубанский государственный технологический университет 7,3 40000 100,6 158 Кубанский ГАУ — Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 7,6 40000 100,0 175 СГУ — Сочинский государственный университет 9,6 40000 99,9 199 КГУФКСТ — Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 10,2 40000 99,7 204 КубГМУ — Кубанский государственный медицинский университет 3,7 47500 99,6 282 КГИК — Краснодарский государственный институт культуры 8,1 37500 99,0 289 АГПА — Армавирская государственная педагогическая академия 7,6 35000 99,0 340 ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова — Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 9.1 40000 98,4

Разрабатывая методологию Рейтинга лучших вузов России, эксперты hh.ru постарались дать максимально объективную картину реального положения вузов на рынке труда, их вклада в создание квалифицированных трудовых ресурсов не только на уровне региона, но и всей страны. Вуз становился участником рейтинга, если как минимум 100 его выпускников последних двух лет имели актуальные резюме на hh.ru.

Рейтинг включает в себя 5 параметров:

Популярность вуза в своем регионе - доля числа выпускников вуза от общего числа выпускников вузов одного региона. Востребованность выпускников вуза у работодателей - среднее число приглашений на собеседования, полученных одним выпускником вуза от работодателей на hh.ru в 2022 году. Относительный уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза - отношение медианного значения зарплаты, указанной в резюме выпускников вуза, к медианному значению зарплаты, указанной в резюме выпускников вузов одного региона. Стаж - среднее число месяцев опыта работы, указанных в резюме у выпускника вуза. Анализировались анкеты тех соискателей, которые указали в них, что окончили вуз в 2021-2022 годах. Текущая трудоустроенность - доля числа выпускников, в резюме которых есть хотя бы одно место работы с открытой датой окончания, от общего числа резюме выпускников вуза.

Уникальность рейтинга в том, что он охватывает весь спектр высшего образования в России. В нем представлены свыше 300 учебных заведений – как государственные вузы, так и частные. Профиль – самый широкий: экономика, искусство, медицина, педагогика.

Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru: «Рейтинг вышел за рамки стандартных оценок, таких как зарплаты и численность выпускников. Они важны, но недостаточны. Расширение параметров в методологии делает рейтинг вузов hh.ru одним из самых масштабных и достоверных исследований ценности получения высшего образования в конкретном вузе и его влияния на карьерные перспективы».

Топ-20 лучших вузов России в 2022 году (полная версия рейтинга доступна по ссылке)

№ Университет Регион Итоговый балл НИУ ВШЭ — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Москва 106,2 РАНХиГС — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Москва 105,9 Университет «Синергия» — Московский финансово-промышленный университет «Синергия» Москва 105,2 СПбПУ — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Санкт-Петербург 104,4 МГУ — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Москва 104,3 КФУ — Казанский (Приволжский) федеральный университет Республика Татарстан 104,0 Финуниверситет — Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Москва 104,0 РЭУ им. Г.В. Плеханова — Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Москва 103,9 ЧГУ — Череповецкий государственный университет Вологодская область 103,8 УрФУ — Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Свердловская область 103,7 Мичуринский ГАУ — Мичуринский государственный аграрный университет Тамбовская область 103,6 СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербург 103,6 ТюмГУ — Тюменский государственный университет Тюменская область 103,4 ЮГУ — Югорский государственный университет Ханты-Мансийский АО 103,4 УлГУ — Ульяновский государственный университет Ульяновская область 103,2 ДВФУ — Дальневосточный федеральный университет Приморский край 103,1 ИГЭУ — Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина Ивановская область 103,1 ПНИПУ — Пермский национальный исследовательский политехнический университет Пермский край 103,0 РУДН — Российский университет дружбы народов Москва 103,0 ПГТУ — Поволжский государственный технологический университет Республика Марий Эл 103,0

По совокупности параметров самая высокая конкуренция между вузами наблюдается в трех регионах России. «В рейтинге представлено 88 вузов Москвы, 36 - Санкт-Петербурга и 12 - Татарстана»,

Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru: «Рейтинг в равной степени рассчитан на будущих студентов, на работодателей и на вузы. Абитуриенты получают помощь с ориентирами, компании – список самых востребованных вузов, выпускники которых уже достигли успехов на рынке труда и показывают реальный результат для бизнеса, а учебные заведения – престижный инструмент привлечения новых студентов».

Рейтинг подтверждает тезис о том, что за качественным образованием необязательно ехать в традиционные центры притяжения абитуриентов – в Москву, Санкт-Петербург, Казань или Екатеринбург.

Зарплатные ожидания выпускников

Наиболее высокие зарплатные ожидания у выпускников технических вузов. К ним робко присоединяются будущие дипломаты, медики, педагоги. На 70 000 ? в среднем рассчитывают вчерашние студенты НИУ ВШЭ, Грозненского государственного нефтяного технического университета, МГТУ, МАИ, Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург), МАДИ, Московского государственного лингвистического университета, Московского государственного медико-стоматологического университета, МГИМО, Губкинского университета (Москва), Московского технического университета связи и информатики, Всероссийской академии внешней торговли (Москва), Московского государственного технического университета гражданской авиации, Дипломатической академии МИД России, а также «Строгановки».

Самые высокие показатели – у МФТИ. Зарплатные пожелания его выпускников – 100 000 ?. Самые скромные «аппетиты» - в основном у педагогов: выпускники Ульяновского, Ярославского, Омского, Оренбургского государственных педагогических университетов, Самарского государственного социально-педагогического университета, а также Таганрогского института имени А. П. Чехова согласны на 30 000 ? в месяц.

Востребованность выпускников

В 2022 году в лидеры по числу приглашений выпускников вошли четыре вуза – три московских и один петербургский. «Бронза» у Института государственного администрирования - каждый выпускник получил в среднем 14,6 приглашений. «Серебро» разделили Институт международных экономических связей (Москва) и Государственный институт экономики, финансов, права и технологий (Санкт-Петербург) - по 15,8 откликов. «Золото» ушло к Российской международной академии туризма (Химки, Подмосковье) – на одно резюме «воспитанников» этого вуза пришлось по 16,5 приглашений.

Реже всего на интервью работодатели зовут будущих врачей: выпускники Алтайского государственного медицинского университета Минздрава РФ и Северного государственного медицинского университета (Архангельск) получили меньше всего приглашений на собеседования (по 2,7). Но причина результатов – не в их невостребованности как профессионалов и не в недоверии к вузу.

«Дело в том, что паттерны поиска работы у специалистов медицинского профиля могут отличаться, - объясняет аналитик службы исследований hh.ru Александр Ильин. - Они также могут реже обновлять информацию в резюме или вообще не заводить его ни на одном сервисе по поиску работы, предпочитая поиск по сложившимся во время обучения профессиональным контактам».

Популярность вузов

Этот параметр учитывает соотношение числа выпускников конкретного вуза к общему числу выпускников всего региона. Только три учебных заведения перешагнули планку 90%: Петрозаводский государственный университет (98%), Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского (97%), Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (Республика Саха (Якутия), 95%) – 1, 2, 3 места соответственно. Самые низкие показатели – у Москвы и Санкт-Петербурга, но они обусловлены огромным количеством вузов в домашних регионах. Александр Ильин уточняет, что глобальная задумка рейтинга как раз в том, чтобы сравнивать между собой вузы одного региона, а не по всей стране. Поэтому важно понимать, что все показатели привязаны именно к региональным цифрам.

Трудоустройство выпускников

На момент проведения исследования самые высокие цифры трудоустроенных выпускников показали ГИТИС (68%), Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (67%), Московский технологический институт, Международный институт экономики и права, ВГИК (по 65%). Внизу турнирной таблицы оказалось пять вузов: Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова и Ивановская государственная медицинская академия (по 28%), Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана и Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (по 29%), Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (Республика Саха (Якутия), 31%).

«С одной стороны, соискатели-выпускники конкретных вузов или даже регионов могут нерегулярно обновлять информацию в резюме, например, устроившись на работу, не добавляют новую строчку опыта с открытой датой окончания, - объясняет Александр Ильин. - С другой – этот показатель может свидетельствовать о высоком уровне безработицы в ряде федеральных округов. Прежде всего, это касается регионов Северо-Кавказского ФО, а также некоторых регионов Сибири и Дальнего Востока (Саха, Бурятия, Тыва, Алтай)».

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