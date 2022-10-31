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Депутат Госдумы Иван Демченко: внимание комфортным условиям пребывания детей должно уделяться во всех муниципалитетах

Вопросы ремонта в дошкольных учреждениях депутат Госдумы Иван Демченко поднял в ходе региональной недели в Славянском районе.

- Качество выполнения работ должно контролироваться не только специальными ведомствами, но и лично руководителями муниципалитетов и поселений. Вам, коллеги, держать ответ перед земляками в случае недобросовестного исполнения ремонта подрядчиками, - отметил в своем поручении  Иван Иванович.

По наказам избирателей в поселке Забойском Славянского района ведется  капитальный ремонт группы д/с 40, что даст 20 новых мест.

Глава района Роман Синяговский держит на особом контроле выполнение работ на объекте.

В данный момент завершаются благоустройство территории и обустройство теневого навеса для новой группы.

Для реализации наказа в 2022 году из краевого бюджета при содействии депутата Госдумы были выделены средства в размере 4,6 млн. руб.

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Категория: Новости / Образование

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