Депутат Госдумы Иван Демченко: открытый диалог помогает решать проблемы оперативно…

/Образование/

«В станице Холмской Абинского района, в школе N15 проблема с учителями, учебный год стремительно уходит, а дети не получают необходимых знаний».

Обращение от родителей об отсутствии преподавателей поступило через соцсети в приемную депутата Госдумы Ивана Демченко.

Заявителю оперативно сообщили о решении проблемы из управления образования муниципалитета.

«Уроки физики в 9-х классах не проводились по причине ухода в отпуск по беременности и родам учителя.

Учебные часы по физике распределены между учителями. Пропущенный материал будет выдан в учебные часы.

Уроки химии не велись по причине отсутствия учителя. Вакансия размещена с июня 2022 года. Пропущенный материал будет выдан в учебные часы педагогом из другой школы, оформленным по совместительству».

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность оперативности обратной связи с избирателями, которые направляют запросы в соцсети.

#ГосДума #командаДемченко