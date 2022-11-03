Депутат Госдумы Иван Демченко: открытый диалог помогает решать проблемы оперативно…
«В станице Холмской Абинского района, в школе N15 проблема с учителями, учебный год стремительно уходит, а дети не получают необходимых знаний».
Обращение от родителей об отсутствии преподавателей поступило через соцсети в приемную депутата Госдумы Ивана Демченко.
Заявителю оперативно сообщили о решении проблемы из управления образования муниципалитета.
«Уроки физики в 9-х классах не проводились по причине ухода в отпуск по беременности и родам учителя.
Учебные часы по физике распределены между учителями. Пропущенный материал будет выдан в учебные часы.
Уроки химии не велись по причине отсутствия учителя. Вакансия размещена с июня 2022 года. Пропущенный материал будет выдан в учебные часы педагогом из другой школы, оформленным по совместительству».
Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность оперативности обратной связи с избирателями, которые направляют запросы в соцсети.
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