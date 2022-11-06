Депутат Госдумы Иван Демченко: образцовое воспитание ребят на казачьих традициях отмечено по достоинству

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В номинации «Лучший казачий класс 2022» всероссийского конкурса одержали победу ученики 7 "В" класса имени Гвардии рядового Артёма Тепляшина из школы 16 имени И.В. Гудовича села Цибанобалка Анапского района.

Как отметил депутат Госдумы Иван Демченко, на федеральном уровне сегодня уделяется большое внимание введению дополнительных инструментов, способствующих укреплению патриотического движения страны.

Ученики из Анапы выбрали для участия номинацию «Сохраняем традиции».

На первом этапе конкурса были пройдены испытания: смотр строя и песни, онлайн-викторина по истории и традициям российского казачества, онлайн презентация деятельности класса, видео-визитка класса.

Всего на конкурс было подано 67 заявок от казачьих классов из разных регионов России.

Классный руководитель Владимир Баряев считает, что участие класса в общероссийском конкурсе способствовало сплочению класса и направлению энергии к общим будущим победам.

#ГосДума #командаДемченко