Московский студент создает систему автоматического вызова скорой в экстренной ситуации

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Проект «МедСкор» Максима Сасова из МАДИ выиграл 1 млн рублей на разработку приложения, которое при необходимости само вызовет скорую пожилым или «сердечникам».

Максим стал победителем конкурса «Студенческий стартап», который проводится в рамках «Платформы университетского технологического предпринимательства».

«МедСкор» на первом этапе включает в себя единую диспетчерскую базу данных с местоположением всех бригад скорой помощи в Москве и Московской области и специальный сайт. Следующим шагом станет разработка приложения для телефона и интеграция разработанного софта (приложения) с умными часами.

«Часы будут непрерывно считывать данные о состоянии здоровья, такие как давление или сердечный ритм. Также в приложении будет датчик падения. Если гаджет зарегистрирует критическую ситуацию, он сможет самостоятельно вызвать скорую помощь. Это позволит автоматизировать контроль за состоянием здоровья пожилых людей или больных сердечно-сосудистыми заболеваниями», – рассказывает Максим Сасов, который учится на четвертом курсе Московского автомобильно-дорожного института. По его словам, для интеграции с системой будут выбраны «умные часы», показавшие по итогам экспериментов наиболее точные результаты.

1 миллион, полученный в рамках конкурса «Студенческий стартап», пойдет на разработку параметров определения критических состояний пациента и приложения, позволяющего эти параметры отследить. «Аналогичные сервисы либо не работают в России, либо основаны на том, что человек сам нажимает “тревожную кнопку”. Мы же хотим автоматизировать этот процесс», – рассказывает автор проекта.

Первый сигнал после обнаружения системой критических показателей подаётся именно пациенту, на часы или мобильное устройство. Если пациент нажимает на кнопку «Со мной всё ОК», то сигнал дальше не идёт. Если же пациент не отвечает, то сигнал поступает диспетчеру скорой помощи, ближайшим родственникам или иным представителям пациента, указанным при настройке системы. Это поможет снизить количество ложных вызовов.

О проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства» Максим узнал в вузе, подал заявку на конкурс «Студенческий стартап» и через некоторое время нашел себя в списках победителей. «Было волнительно защищаться перед жюри, потому что очень сложно рассказать все о проекте за 10 минут. Надо гореть проектом и очень хорошо его понимать, чтобы все получилось. Но здорово, что победа в конкурсе студенческих стартапов открывает другие двери, если ты получил финансирование студенческого проекта, дальше проще претендовать на получение поддержки по другим госпрограммам», – делится Максим.

Медицина и здоровье – не единственное направление работы Платформы. Поддержку также могут получить проекты в области цифровых технологий, новых материалов, энергетики, робототехники, креативных индустрий, математического моделирования материалов.

Оператором конкурса «Студенческий стартап» выступает Фонд содействия инновациям.

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» направлен на развитие технологического предпринимательства на базе российских вузов. Проект ориентирован на студентов, вузовское сообщество и инвесторов. Его цель – раскрыть потенциал молодых людей и подготовить профессиональных технологических предпринимателей, готовых запускать новые бизнесы.

В числе возможностей, которые федеральный проект предлагает студентам, – конкурс «Студенческий стартап». Его оператором выступает Фонд содействия инновациям. Конкурс позволяет начинающим предпринимателям получить грант в размере 1 млн рублей на реализацию собственного проекта.

Операторами Платформы являются АНО «Платформа НТИ», Фонд содействия инновациям, Инновационный центр «Сколково», Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Московский физико-технический институт. Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проходит в России в 2022-2031 гг.