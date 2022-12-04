 600 тысяч студентов могут освободить от оплаты налогов за материальную помощь

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Такую инициативу в Госдуме озвучила «Единая Россия», внеся соответствующий законопроект.

На данный момент налогом не облагается поддержка до 4 тысяч рублей. С выплаты выше взимается 13%.

Обращаясь в приемную депутата Госдумы в Темрюкском районе, на поддержку рассчитывали молодые люди на время обучения в вузе, которые имеют те или иные проблемы: остались без родителей, имеют ограничения по здоровью и другие причины.

- Как прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко, такие шаги доказывают, что поддержка молодежи и незащищенных категорий граждан в приоритете у властей. Партия «Единая Россия» всегда слышит людей и идет на помощь, чтобы у всех были максимально комфортные условия.

Сейчас законопроект уже в парламенте.