600 тысяч студентов могут освободить от оплаты налогов за материальную помощь
Такую инициативу в Госдуме озвучила «Единая Россия», внеся соответствующий законопроект.
На данный момент налогом не облагается поддержка до 4 тысяч рублей. С выплаты выше взимается 13%.
Обращаясь в приемную депутата Госдумы в Темрюкском районе, на поддержку рассчитывали молодые люди на время обучения в вузе, которые имеют те или иные проблемы: остались без родителей, имеют ограничения по здоровью и другие причины.
- Как прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко, такие шаги доказывают, что поддержка молодежи и незащищенных категорий граждан в приоритете у властей. Партия «Единая Россия» всегда слышит людей и идет на помощь, чтобы у всех были максимально комфортные условия.
Сейчас законопроект уже в парламенте.
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