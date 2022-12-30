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Депутат Госдумы Иван Демченко: социально ориентированный Крымский район держит марку лидера в обеспечении местами в детские сады

В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко поздравил крымчан с открытием нового детского сада.

Как сообщил Иван Иванович, в хуторе Адагум Крымского района  состоялось открытие нового детского сада.

 

Средства в размере 9,2 млн рублей на реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение были выделены при содействии депутата Государственной Думы Ивана Ивановича Демченко.

В новом здании – две просторные группы, рассчитанные на 40 ребят. 

- Социально ориентированная политика главы муниципалитета Сергея Лесь дает свои результаты. Очередей в детские сады в этом районе нет. Сергей Олегович находится в контакте с жителями и это даем возможность оперативно принять правильное решение вместе с депутатским корпусом и активом. Итог радует - сегодня еще один детский  современные объект открыт!, - отметил в своем поздравлении Иван Иванович.

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Категория: Новости / Образование

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