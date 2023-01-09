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«Разговоры о важном» доказали свою эффективность и востребованность у детей

Об этом говорят сами педагоги, которые проводили занятия вместе с учениками. С сентябрь по декабрь от них поступили анкеты с обратной связью для проекта – всего пришло более полумиллиона отзывов.

 

Депутат Госдумы Иван Демченко рассказал, что наибольший отклик получили разговоры о Героях Отечества, Дне матери, а также Новом годе и волонтерстве. По словам парламентария, это, действительно, наиболее волнующие темы как среди взрослых, так и детей, потому такая реакция не удивительна.

Он выразил уверенность, что такую практику необходимо продолжать, ведь самим детям, в первую очередь, важно иметь диалог со взрослыми, чтобы получать ответы на сложные вопросы, общаться с педагогами, понимая друг друга.

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Категория: Новости / Образование

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