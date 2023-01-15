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В школу-интернат № 28 доставили канцтовары для 100 ребят от депутата Госдумы Ивана Демченко

В данный момент в учреждении обучается  90 детей. Но канцтовары привезли с запасом, чтобы юные художники могли не ограничивать себя в творчестве. Альбомы, краски, фломастеры, цветная бумага и многое другое входит в наборы.

 

По поручению депутата Госдумы Ивана Демченко канцтовары привезли его помощники и активисты «Молодой Гвардии». Об этом написала газета «Анапское Черноморье».

– Вот уже второй год Анапское отделение партии «Единая Россия» ведет шефство над специальной школой №28. Стараемся тесно сотрудничать, организовывать для ребят мероприятия, в том числе такие, которые помогут им с выбором будущей профессии, – рассказал исполнительный секретарь Анапского отделения партии «Единая Россия» Владимир Пономарев.

Руководитель учреждения Татьяна Татарченко поблагодарила гостей за такие необходимые подарки и провела экскурсию по школе, где все благоустроено с любовью и творческим подходом сотрудников.

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Категория: Новости / Образование

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