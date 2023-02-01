Депутат Госдумы Иван Демченко: новая школа в Крымском районе будет соответствовать  всем стандартам качества…

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Депутат Госдумы Иван Демченко в ходе региональной недели провел анализ реализации национальных проектов в социальной сфере на территории избирательного округа.

Как сообщил глава Крымского района Сергей Лесь, в станице Варениковской началось строительство школы на 400 мест. Стоимость контракта на выполнение строительно-монтажных работ – 437 млн рублей.

Это будет двухэтажное здание с учебными классами, спортивным залом с раздевалками, пищеблоком с обеденным залом, актовым залом, информационно-библиотечным центром, медицинским блоком, административным блоком.

В вестибюльной зоне при входе предусмотрен пост охраны и отдельные гардеробные для каждого класса. Школа будет оснащена современным оборудованием.

Для проведения уроков физкультуры в теплый период времени на территории школы будут построены спортивные площадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол, круговая беговая дорожка.

Кроме того, сейчас ведется изготовление проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Надежда» на 550 мест. Срок реализации проекта: 2024 - 2026 годы.

Иван Иванович отметил высокую результативность работы команды главы Крымского района, заинтересованной в решении текущих вопросов и грамотно планирующей строительство социальных объектов с учетом потребность в будущем.