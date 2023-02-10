Образование в центре внимания властей

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Председатель профильного комитета ЗСК Виктор Чернявский провел совещание, на котором обсудили информацию Уполномоченного по правам человека в крае Сергея Мышака о реализации прав граждан в сфере дошкольного образования в регионе.

В работе приняли участие член профильного комитета ЗСК Яна Щербакова, замминистра образования края Оксана Грушко, Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Ковалева, представители муниципалитетов.



В ходе совещания участники поддержали несколько инициатив. В частности, по совершенствованию в муниципалитетах общедоступной базы дошкольных учреждений с информацией о количестве свободных мест в них, по разработке единых подходов при расчетах родительской платы при непосещении ребенком детского сада по уважительной причине.



«В работе с детьми и их родителями обязателен индивидуальный подход. Любую возникшую ситуацию нужно разрешать в пользу ребенка. В порядке контроля через два месяца мы посмотрим, как были претворены в жизнь рекомендации сегодняшнего совещания. При необходимости всегда готовы обсудить корректировки законодательства в этом направлении», – сказал Виктор Чернявский.