Первый день весны - старт ВПР

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1 марта в российских школах начинается проведение всероссийских проверочных работ (ВПР). В 2023 году они пройдут для обучающихся 4-8 классов в штатном режиме, для обучающихся 10 и 11 классов – по решению школы.

Всего в написании ВПР примут участие около 8 миллионов школьников. Школы из новых регионов России будут участвовать в проведении ВПР по желанию.

Начнется проведение ВПР в 2023 году с проверочных работ для 10 и 11 классов. С 15 марта по 20 мая 2023 года пройдут ВПР для обучающихся 4-8 классов.

При проведении ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию в 5-8 классах предоставляется альтернативная возможность выполнения участниками работ в компьютерной форме. Для этого расписанием предусмотрен период с 4 по 17 апреля и резервный день – 18 апреля.

В 2023 году впервые будут проведены ВПР углубленного уровня по математике и физике. Они пройдут в 7 и 8 классах с углубленным изучением этих предметов.

Источник: Рособрнадзор