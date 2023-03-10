Больше образовательных кластеров смогут получить финансирование на подготовку молодых специалистов

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Такое решение приняло Правительство РФ. Теперь на гранты могут рассчитывать образовательные кластеры, которые взращивают кадры в области СМИ, медицины, образования и креативной индустрии, а также туризма, управления и сферы услуг.

Всего на эти цели кабмин готов выделить по 11 млрд рублей. Как объяснил депутат Госдумы Иван Демченко, такие действия подтверждают нацеленность властей на взращивание высококвалифицированных специалистов, а также формирование кадрового резерва.

Он выразил уверенность, что данная мера даст позитивный эффект и будет продлена.