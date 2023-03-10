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Депутат Госдумы Иван Демченко: финансирование из краевого бюджета помогает оперативно и результативно решать вопросы местного значения 

В начале 2023 года по инициативе депутата Государственной Думы Ивана Демченко из краевого бюджета для решения социально значимых вопросов выделена общая сумма в размере 19 млн рублей.

На эти средства будут заменены оконные блоки в детских садах № 25, № 33, № 18. В  учреждениях № 52, № 50, № 33 будет произведен капитальный ремонт пищеблока и складских помещений для хранения продуктов.

Устройство спортивно-игровой  площадки и капитальный ремонт теневого навеса будет в  садах № 41, № 36, а в детском саду № 24  будет произведен капитальный ремонт инженерных сетей.

В детских садах № 3, 5 будет осуществлен капитальный ремонт напольного покрытия в групповых ячейках и раздевалке. Новый асфальтированный двор появиться в детском саду № 14.  В школе № 17 проведут капитальный ремонт системы отопления.

- Эффективное управление районом - это грамотное персональное планирование действий команды главы района Романа Синяговского. Распределение средств, выделенных из краевого бюджета, на благоустройство детских учреждений  решит проблемы маленьких славянцев и, безусловно, даст  реальный экономический результат, - прокомментировал Иван Иванович. 

В течение года депутат будет контролировать качество и сроки выполнения ремонтов.

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Категория: Новости / Образование

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