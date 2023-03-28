Депутат Госдумы Иван Демченко: сохранение имен Героев - наш долг перед защитниками Отчества!

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Депутат Госдумы Иван Демченко в рамках региональной недели обсудил с главами муниципалитетов проведение мероприятий патриотической направленности. Особое внимание - укреплению боевого духа и информированию земляков о подвигах наших бойцов.

Иван Иванович отметил, что в избирательном округе есть много достойных примеров для патриотического воспитания молодежи.

В поселке Степном Славянского района провели акцию «Парта Героя», посвященную выпускнику школы, кавалеру ордена Мужества Назарету Мартиновичу Халатяну.

С 24 февраля 2022 года Назарет участвовал в специальной военной операции, отличился во многих боях. Он погиб при отражении атаки украинских боевиков на село Зеленый Гай в Великоалександровском районе Херсонской области.

Земляки помнят о подвиге героя. Почетное право первыми сесть за «Парту Героя» предоставлено ученице 9 класса, атаману школы Новиковой Марии и атаману 3 класса Тимошкову Ивану.

Слова напутствия ученицам прозвучали от мамы погибшего героя и его сестры.