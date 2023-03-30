Депутат Госдумы Иван Демченко: сегодня все больше людей включаются в акцию #ZаПобеду!

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Депутат Госдумы Иван Демченко в ходе региональной недели, общаясь с главами муниципалитетов, обратил внимание на работу в сфере патриотического воспитания молодежи.

Иван Иванович отметил, что молодые люди имеют возможность получать информацию из разных источников и делать выводы самостоятельно обо всем, что завтра будет уже историей.

- Наша главная задача - не доказывать школьникам и студентам, а помогать анализировать самостоятельно и содействовать инициативам активистов учебных заведений, - прокомментировал Иван Иванович.

Есть примеры того, как ребята сами делом показывают свою позицию и помогают участникам СВО. Ведь многие бойцы тоже были студентами, а сегодня защищают страну.

В Ахтырском техникуме «Профи-альянс» Абинского района прошло мероприятие в поддержку военнослужащих СВО. На него были приглашены бойцы-выпускники, находящиеся в краткосрочном отпуске.

Студенты и преподаватели техникума организовали сбор гуманитарной помощи: передали для них печки-буржуйки и скобы для укрепления окопов, которые изготовили сами для бойцов.