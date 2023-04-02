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Народная программ - в жизнь!
Помощники депутата Госдумы проконтролировали ход капремонта анапской школы, который проводится по Народной программе партии «Единая Россия».
В школе №11 села Супсех идут ремонтные работы. Сдать объект в эксплуатацию подрядчики обещают в середине июля, а уже в новом учебном году в учреждении снова будет организован учебно-воспитательный процесс.
По поручению депутата Госдумы Ивана Демченко его помощники Светлана Хижняк, Владимир Пономарев, Наталья Маслова и Василий Черниенко побывали на объекте.
Здесь уже завершен ремонт кровли и монтаж штукатурки. Ведутся работы по устройству фасада, укладке электрических кабелей и керамогранита в классах, начинается покраска стен.
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