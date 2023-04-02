Народная программ - в жизнь!

/Образование/

Помощники депутата Госдумы проконтролировали ход капремонта анапской школы, который проводится по Народной программе партии «Единая Россия».

В школе №11 села Супсех идут ремонтные работы. Сдать объект в эксплуатацию подрядчики обещают в середине июля, а уже в новом учебном году в учреждении снова будет организован учебно-воспитательный процесс.

По поручению депутата Госдумы Ивана Демченко его помощники Светлана Хижняк, Владимир Пономарев, Наталья Маслова и Василий Черниенко побывали на объекте.

Здесь уже завершен ремонт кровли и монтаж штукатурки. Ведутся работы по устройству фасада, укладке электрических кабелей и керамогранита в классах, начинается покраска стен.