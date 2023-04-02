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Кубанский научный фонд будет освобожден от НДФЛ

Соответствующее решение принято Правительством РФ. Это региональный некоммерческий фонд, который занимается поддержкой науки.

Теперь он входит в перечень организаций, освобожденных от уплаты налога. Всего таких учреждений 36. Решение принято по поручению Президента России. 

Как прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко, это значимое событие для научной отрасли Краснодарского края. По его словам, теперь дополнительные средства можно будет направить на новые исследования, на поддержку научных коллективов.

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Категория: Новости / Образование

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