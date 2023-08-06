Депутат Госдумы Иван Демченко проанализировал с представителями органов местного самоуправления Абинского района подготовку к новому учебному году

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Помощь школьным и дошкольным организациям муниципалитета в подготовке к учебному году оказывают парламентарии - депутат Госдумы Иван Демченко и депутатский корпус Законодательного собрания Краснодарского края.

Часть средств, выделенных законодателями Кубани по инициативе Ивана Демченко, направлены на капитальный ремонт кровель детских садов и школ, часть пойдет на укрепление материально-технической базы, в числе которых и учреждения дополнительного образования и культуры.

Так, в хуторе Ленинском отремонтирована крыша детского сада № 27 и школы №34. В Абинске завершены ремонтные работы в детском саду №2.

Сегодня модернизация образовательных организаций находится под контролем не только местной власти, но и у депутатов, что позволяет комплексно и своевременно решать нужды и проблемы учреждений, от которых зависит качество образовательного процесса воспитанников и учащихся.