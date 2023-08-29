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О том, как адаптировать ребенка к началу учебного года, чтобы избежать резкого всплеска заболеваний после первой недели обучения, рассказал в своей авторской программе на академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Уже сейчас родителям школьников необходимо позаботиться о том, чтобы переход от беззаботного лета к напряженной осени для детей прошел безболезненно, считает академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Следующую неделю мы должны использовать для системной подготовки: осмотреть ранцы, портфели, школьную одежду. А иммунитет мы укрепим целой системой мер. Первое: эту неделю используем для того, чтобы вернуть детей в режим учебного года. Если летом они могли в 23 часа лечь спать, потом спать до 12-ти дня, то сейчас давайте, чтобы они ложились вовремя и пробуждать их в 7 часов. Питание тоже очень важно. Эту неделю мы должны их втягивать в ритм питания. Не когда захочу – схвачу со стола, а вовремя позавтракал, пообедал, пополдничал и поужинал. Надо вернуть ребенка в режим гигиены – зубы почистил, зарядку сделал", – сказал Геннадий Онищенко в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Эти простые правила помогут избежать "синдрома 7 сентября" – стресса, усталости и, как следствие, респираторных заболеваний, возникающих после первой недели обучения, продолжил Онищенко.

"Что такое "синдром 7 сентября"? После первой недели обучения мы фиксируем резкий всплеск респираторных заболеваний. Собрались дети, в России их 17 миллионов 400 тысяч, сели за парты, а дальше появляются учебные нагрузки: надо сидеть на уроке, надо подготовить домашнее задание, надо рано вставать, плюс синдром проэпидемичевания, когда начинают обмениваться вирусами. <…> Короче, после первой недели у ребенка наступает спад активности. И мы с вами ломаем голову, как же так – целое лето отдыхал, а уже нервничает, плохо спит, не ест, и какая-то у него депрессия наступает, а еще и сопли появились", – отметил Онищенко.

Для любого школьника, особенно первоклассника, это очень сложный период, и от родителей требуется большое внимание к проблемам детей, подчеркнул он.

"Что касается инфекционных заболеваний, мы знаем, что делать: подлечить, дать поспать, витамины не надо забывать давать, а самое главное – поддержку психологическую. Нормальный режим питания, нормальный режим отдыха, сон, адекватные физические нагрузки и дать почувствовать, что вы неравнодушны", – добавил Геннадий Онищенко.